Более 1700 школьников представят свои проекты на конференции в Якутии

Фото: минобразования Якутии

В Якутии с 8 по 12 января пройдет научная конференция имени академика Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы». На конференции свои проекты представят школьники – для участия съедутся более 1600 учащихся со всей республики, еще 187 школьников примут участие удаленно.

Все лауреаты и дипломанты конференции получат рекомендации для участия в будущих мероприятиях минпросвещения РФ, таких как «Шаг в будущее», «Исследовательские проекты Вернадского» или «Большие вызовы».

В рамках мероприятия пройдут круглые столы, выставки и профориентационная площадка. Непосредственно сам конкурс завершится 11 января, а 12 числа пройдут консультации для школьников-победителей, которых рекомендуют к участию во всероссийских форумах.

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