В Якутске произошло столкновение автомобиля и автобуса

Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Днем 9 января в Якутске на улице Дзержинского возле дома №22 произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

52-летняя водитель на Toyota ist выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с маршрутным автобусом №14.

В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Toyota ist. По данному факту проводится проверка.

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