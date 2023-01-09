В Якутске произошло столкновение автомобиля и автобуса

Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Днем 9 января в Якутске на улице Дзержинского возле дома №22 произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
52-летняя водитель на Toyota ist выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с маршрутным автобусом №14.
В результате ДТП пострадала 25-летняя пассажирка Toyota ist. По данному факту проводится проверка.
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