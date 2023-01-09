В Якутии возле «Сила Сибири» нашли крупное газовое месторождение

Фото: Интерфакс

В Олекминском районе компания «Туймааданефтегаз» открыло новое крупное газоконденсатное месторождение, запасы газа оцениваются в 35 миллионов кубометров. Об этом сообщает Минпром Якутии.

Месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. Геологоразведочные работы подтвердили значительный газовый потенциал участка. В ходе испытаний было открыто новое месторождение, которое сегодня получило название Мухтинское.

— Новое открытие должно также положительно и в кратном размере повлиять на общий рост объема добычи газа в последующей перспективе. Одно из главных преимуществ расположения нового месторождения - вблизи находятся магистральный газопровод «Сила Сибири» и нефтепровод ВСТО, — заявил первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин.

По итогам прошлого года общий объем добычи газа в Якутии составил более 17 миллиарда кубометров, что на 24% больше чем за аналогичный период 2021 года.

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