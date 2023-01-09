Прогноз погоды в Якутске на вторник, 10 января

Фото: KP.RU

Днем 10 января в Якутске температура воздуха составит до -32 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ночью и утром туман, ветер северо-восточный 1-5 м/с. Ночью -41-43°, днем -32-34°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали -38 градусов, штиль.

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