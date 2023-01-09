В Якутии начался прием заявлений на новое универсальное пособие

Фото: мэрия Якутска

С 9 января во всех отделениях центра «Мои Документы» начался прием заявлений на получение нового универсального пособия. Также заявление с 28 декабря можно было подать на портале Госуслуги.

Узнать режим работы центров «Мои Документы», а также записаться на прием можно на официальном сайте учреждения.

Напомним, что единое пособие объединит выплаты беременной женщине при постановке на учет до 12 недель; по уходу до 1,5 лет; на первого ребенка до трех лет, на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Кто имеет право на пособие?

По каждому заявлению будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи.

Получить его смогут женщины и семьи с детьми, чей среднедушевой доход не более одного прожиточного минимума на душу населения в регионе. Таким образом, обратиться за единым пособием смогут все нуждающиеся семьи, имеющие детей до 17 лет.

Я могу не подавать заявление и получать прежнее пособие?

В 2023 году семьи, в которых дети родились до 31 декабря 2022 года, имеют право, как обратиться за единым пособием, так и продолжить получать ранее назначенные выплаты. Каждая семья делает выбор с учетом индивидуальной жизненной ситуации.

Как определят, кому дать пособие?

При определении права на предоставление выплаты будет проведена комплексная оценка нуждаемости, предполагающую оценку доходов, имущественной обеспеченности и трудового потенциала семьи.

Также имущество членов семьи не должно быть больше установленного перечня; у взрослых членов семьи нужно указать доход или объективные причины его отсутствия.

Размер пособия устанавливается дифференцированно в значимости от среднедушевого дохода семьи — 50, 75 или 100% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Какой размер пособия?

В республике прожиточный минимум на ребенка, а соответственно, размер универсального пособия, в 2023 году составит 21 706 рублей (для Якутска — 21 272 рубля), а в арктических районах — 26 395 рублей. Размер выплаты в зависимости от дохода составит 50%, 75%, 100% от прожиточного минимума.

Для I зоны, куда входят арктические районы, прожиточный минимум на душу населения составляет 25 396 рублей, для трудоспособного населения — 27 682 рублей, для пенсионеров — 21 840 рублей, для детей — 26 395 рублей.

Для II зоны центральных районов и г. Якутска прожиточный минимум на душу населения равен 21 272 рублей, для трудоспособного населения — 23 187 рублей, для пенсионеров — 18 294 рублей, для детей — 22 109 рублей.

А если есть двое и больше детей?

При наличии в семье нескольких детей до 17 лет пособие назначается на каждого ребенка.

Для семей, которые уже получают ежемесячные выплаты, а также тем, у кого родятся дети до конца 2022 года, либо отправят заявление до января 2023 года, сохраняется право на получение выплат до окончания периода.

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