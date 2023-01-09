В Якутске прошла встреча с ранеными участниками СВО

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

8 января на площадке Общественной палаты Якутии состоялась встреча с ранеными якутянами-добровольцами, вернувшимися из зоны специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С военнослужащими встретились первый вице-премьер Дмитрий Садовников, руководитель администрации главы и правительства Георгий Михайлов и представители республиканских ведомств.

Солдаты получили ранения в зоне СВО и проходили лечение в военных госпиталях страны. Часть из них по окончании краткосрочного отпуска собирается вернуться на передовую уже в ближайшие дни, а некоторым предстоит реабилитация.

Военнослужащие рассказали о насущных проблемах, с которыми столкнулись на спецоперации. По их словам, сегодня на передовой больше всего нужно дополнительное оборудование и обмундирование, в частности, тепловизоры, бронежилеты, спальники. До отряда, в составе которого были участники встречи, не дошли отправленные из Якутии гуманитарные посылки.

«Состоялась продуктивная беседа. Надеюсь, нас услышали, и в дальнейшем будет проводиться хорошая совместная работа. Хочу сказать спасибо за открытый диалог», — поделился участник СВО.

В Якутии указом главы республики Айсена Николаева установлены единовременные выплаты для участников СВО, получивших ранения, а также для близких родственников погибших бойцов. Гражданам, принимающим участие в специальной военной операции установлена выплата в 500 тысяч рублей в случае получения легкого увечья, которая доводится сразу после получения информации о ранении и 750 тысяч рублей — в случае получения тяжелого увечья.

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