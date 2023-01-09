В новогодние праздники из теплых остановок Якутска украли пять мониторов

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Во время новогодних праздников в Якутске из теплых остановок было украдено пять мониторов. Об этом во время общегородской планерки 9 января сообщил представитель оператора муниципальных остановок МУП «ЯПАК», передает издание «Эхо столицы».

Сотрудники полиции уже установили причастных к кражам, ведется следствие. Помимо этого, за прошедшую неделю за административные правонарушения в теплых остановках было доставлено 28 человек, в том числе и гражданин, находившийся в оперативном розыске.

Автобусы МУП «ЯПАК» за первую неделю нового года совершили 1327 рейсов из 1331 по графику (исполнение свыше 99%), 4 рейса не выполнено по техническим причинам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Исполнение графиков автобусов частных перевозчиков «Союз Авто» составило около 80%. В диспетчерской зарегистрировано семь жалоб от пассажиров, из них три — на несоблюдение графиков, четыре — на культуру обслуживания. ДТП с участием автобусов не зарегистрировано.

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