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НовостиПроисшествия9 января 2023 1:44

В Якутии мужчина погиб, пытаясь помочь своему пьяному другу на машине

Уголовное дело направлено в суд
Мария МАКАРОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Житель Мегино-Кангаласского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина, будучи пьяным, застрял на машине в снежном сугробе. Его товарищ вызвался ему помочь и встал сзади. Водитель, не убедившись в безопасности маневра, наехал на него задним ходом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Потерпевший получил получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

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