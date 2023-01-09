В Якутии мужчина погиб, пытаясь помочь своему пьяному другу на машине

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Житель Мегино-Кангаласского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Мужчина, будучи пьяным, застрял на машине в снежном сугробе. Его товарищ вызвался ему помочь и встал сзади. Водитель, не убедившись в безопасности маневра, наехал на него задним ходом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Потерпевший получил получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

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