В Алданском районе Якутии в ДТП пострадали пять человек

Фото: ГИБДД Якутии

На федеральной автодороге «Лена» в Алданском районе около 20:30 вечера 6 января столкнулись две машины, в результате пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Столкновение произошло на перекрестке неравнозначных дорог на 716-километре автодороги. Как выяснилось, 22-летний водитель Honda Partner не уступил Toyota Corolla Fielder под управлением 49-летнего мужчины, у которого было преимущество.

Фото: ГИБДД Якутии

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир Honda, а также три пассажира Fielder.

Оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД Якутии

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