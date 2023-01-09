Отключения света в Якутске на 9 января Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 9 января, в Якутске запланировано подключение новых абонентов, которое невозможно без временных ограничений электроснабжения, сообщают Центральные районные электросети.

09:00-12:00 – ул. Рябиновая 47, Винокурова 75/6, 81, 83, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 97/3, 97, 67, Вилюйский тр. 3 км 79, Сосновая 72, ул. Пилотов 58, Хатын-Юряхское шоссе 35, пер. Милый 9 – работы по технологическому присоединению;

13:00-17:00 – ул. Дачная 35, 36/3, 37, 38, 39, 49, 51, 50, 65, 57/4, 40, 57/2, 61/1, 54, 45, 41, 56/8, 45/3, 48, 50/2, 55/1, 53 СОТ Зодчий-1, Сайылык, Дачная 1, 3, 7, 6-30, 25, 40/5, 42, 56/8, Покрышкина 2, 2/1, 6, Водопьянова 8, 2, ул. Пилотов 28, 31 – работы по технологическому присоединению.

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