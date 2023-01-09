В Якутске из-за курильщика произошел пожар в многоквартирном доме

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В воскресенье, 8 января, около 19 часов вечера в Якутске произошел пожар в многоквартирном доме на улице Билибина, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Пожарные прибыли на место через три минуты после получения сообщения. К тому моменту из окон дома был виден огонь.

Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе шестерых детей. Сгорела мебель на площади 20 кв.м.

Причиной возгорания назвали неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

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