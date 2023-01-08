В Якутии за сутки выявили 27 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 8 января в Якутии за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Днем ранее зарегистрировали 29 заболевших ковидом.

Из новых случаев 15 зафиксировали в Якутске, четыре — в Мирнинском районе, три — в Мегино-Кангаласском, два — в Верхневилюйском, по одному — в Амгинском, Нерюнгринском, Усть-Майском.

За сутки лаборатории республики провели 928 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 712 584 теста.

В больницы госпитализированы два человека с COVID-19, выздоровели 32.

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