МЧС Якутии проводит в храмах и церквях профилактическую работу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии на объектах религиозного назначения инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят ряд профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Инспекторы госпожнадзора провели со священнослужителями и прихожанами противопожарные инструктажи и указали на возможные нарушения правил пожарной безопасности. Также они наглядно продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем и напомнили о том, что в период нахождения в храмах большого количества людей меры пожарной безопасности должны быть усилены.

«Подобные мероприятия направлены на повышение уровня знаний в области пожарной безопасности в религиозных учреждениях и предотвращение нежелательных последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — прокомментировал инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску Леонид Игнатьев.

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