В Якутск на научную конференцию прибудут свыше 1600 детей

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

7 января в Якутск будут прибывать автобусы с детьми из разных районов республики на на XXVII республиканскую научную конференцию-конкурс молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Конференция пройдет с 8 по 12 января, в ней примут участие более 1600 учеников 5-11 классов.

В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными, пропускать организованные колонны с детьми и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах.

Пересечение организованной транспортной колонны либо занятие места в ней влечет наложение штрафа в размере 1500 рублей, а за непредоставление преимущества в ее движении возможен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

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