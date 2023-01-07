Главному архитектору Якутии Ирине Алексеевой продлили домашний арест

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6 января Якутский городской суд в лице судьи Альберта Горохова удовлетворил ходатайство о продлении срока домашнего ареста в отношении главного архитектора Якутии Ирины Алексеевой. Об этом сообщается в картотеке суда.

Напомним, Ирина Алексеева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, она подписала акты приемки работ, зная, что указанный в документах объем работ не выполнен. На основании актов подрядчику были перечислены денежные средства на сумму более 18 миллионов рублей без фактического выполнения работ. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

Нарушения со стороны руководителя Управления архитектуры и градостроительства при главе республики обнаружились при благоустройстве парка в городе Покровск Хангаласского района.

Ранее 18 декабря 2022 года Якутский горсуд избрал меру пресечения Ирине Алексеевой в виде домашнего ареста на 26 дней, до 11 января 2023 года включительно. Суд запретил ей выходить из дома за исключением случаев посещения органов предварительного следствия, суда, медицинских учреждений.

Кроме того, главному архитектору республики запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет. Согласно ч.4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ подозреваемой разрешено общение с близкими родственниками.

Справка КП:

Ирина Алексеева была назначена руководителем Управления архитектуры и градостроительства при главе республики – главным архитектором Якутии в 2018 году. Она является почетным архитектором республики, кандидатом архитектурных наук.

С 2015 по 2018 года была главным архитектором в Якутске. В СМИ ее имя часто упоминается в связи с ненадлежащим качеством введенных объектов, в том числе нарекания были по скверу «Бульвар учителя» и набережной озера Талое в Якутске. Последний, к слову, стал победителем первой республиканской архитектурной премии Якутии «ЭЙГЭ-2022».

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