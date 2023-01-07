Православные якутяне отмечают Рождество Христово

Фото: Андрей СОРОКИН

В ночь с 6 на 7 января в Преображенском кафедральном соборе Якутска прошла литургия в честь Рождества Христова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: Андрей СОРОКИН

Божественную литургию отслужил архиепископ Якутский и Ленский Роман, в ней также принял участие глава Якутии Айсен Николаев. Церемония традиционно прошла на двух государственных языках республики.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Мы, собираясь в храмах в этот день, всегда славим нашего Господа, славим тот день, когда он пришел на эту землю, понимаем, ощущаем это чудесное явление, которое произошло уже более двух тысяч лет назад», — сказал Айсен Николаев.

Глава Якутии также напомнил, что в декабре 2022 года в Успенском соборе Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию, приуроченную к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Фото: Андрей СОРОКИН

«Из главного храма нашей епархии — Преображенского Собора передаю свое благословение и самые добрые пожелания каждому жителю нашей республики, всем, кто разделяет с нами великий праздник Рождества Христова. Будьте здравы и богом хранимы! Счастливого Рождества всем желаю», — сказал архиепископ Якутский и Ленский Роман.

7 января с 10 часов утра в Преображенском кафедральном соборе проходит поздняя литургия. В 16.30 пройдет Рождественская вечерня. В воскресенье, 8 января, в 9 часов утра литургия пройдет в Никольском храме.

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