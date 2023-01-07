В Якутии начали выпускать специальный информационный бюллетень для бойцов из республики

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В праздничные дни не прекращается доставка гуманитарных грузов и адресных посылок для военнослужащих Якутии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Он отметил, что в состав посылок включены республиканские газеты «Саха Сирэ»,«Кыым», «Киин куорат» и «Якутия». Также для якутян-бойцов начали выпускать специальный информационный бюллетень с последними достоверными новостями, информацией о мерах поддержки семьям военнослужащих, также туда включен развлекательный контент.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

«Бойцы говорят, что новости с родины согревают им душу, а заметки на родном языке дают ощущение близости к своему краю», — подчеркнул глава.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Военнослужащие, в свою очередь, передали жителям Якутии искреннюю благодарность за поддержку.

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