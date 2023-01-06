Четыре села в Сунтарском районе Якутии подключат к высокоскоростному интернету

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

До конца 2023 года по федеральному проекту в Сунтарском районе подключат к интернету четыре села, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Мобильный 4G появится в населенных пунктах Нахара, Тенкя, Толон и Туойдах.

Район стал лидером голосования по республике: четверть поступивших голосов из почти 21 тысячи были именно из Сунтарского улуса.

Всего якутяне выбрали 14 населенных пунктов в Алданском, Абыйском, Вилюйском, Кобяйском, Нерюнгринском, Томпонском, Усть-Майском, Хангаласском и Чурапчинском районах. Сейчас специалисты проверяют там условия подключения.

«Устранение цифрового неравенства» — один из приоритетных проектов Минцифры РФ. Он позволит уже через восемь лет провести интернет во все населенные пункты, где живет от ста до 500 человек. Подобные голосования позволяют определить, где высокоскоростной интернет наиболее востребован.

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