В Якутии откроют испытательный полигон для беспилотников

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весной 2023 года в Якутии планируют открыть испытательный полигон для беспилотников, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что это станет очередным шагом по развитию сферы беспилотной авиации Якутии, которая все более востребована в реальном секторе экономики.

В декабре 2022 года в регионе уже открылся центр по обучению операторов информационных систем на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Всего центр должен выпустить тысячу операторов с 2023 по 2025 год.

До 1 июня текущего года правительство страны должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Для реализации мероприятий, обозначенных в стратегии, до 1 сентября подготовят национальный проект на период до 2030 года.

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