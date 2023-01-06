В связи с богослужениями в Якутске перекроют часть улиц

Фото: ИА YakutiaMedia
С 22:00 6 января до 04:00 7 января в Якутске перекроют несколько улиц в связи с проведением праздничных богослужений в церквях и храмах, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
Это участки улиц:
- Кирова от Ярославского до Чернышевского,
- Тургенева от Октябрьской до Петровского,
- Петра Алексеева от Ушакова до Жорницкого.
Водителей просят учитывать это при планировании поездок и не забывать о важности соблюдения дисциплины на дорогах.
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