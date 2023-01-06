В Якутии за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 6 января в Якутии за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает вице-премьер республики Ольга Балабкина в своем телеграм-канале.

Днем ранее зафиксировали 27 заболевших ковидом.

Из новых случаев 18 зарегистрировали в Якутске, четыре — в Алданском районе, три — в Мегино-Кангаласском, по два — в Намском и Среднеколымском, по одному — в Горном, Жиганском, Оймяконском и Сунтарском.

За сутки лаборатории республики провели 825 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 711 119 тестов.

В больницы госпитализированы два человека с коронавирусом, выздоровели 72.

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