В Якутске пьяный мужчина угнал машину и устроил ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

Вечером в четверг, 5 января, нетрезвый 46-летний житель Якутска угнал чужой автомобиль и столкнулся с еще одной машиной на дороге, в результате пострадали люди, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Нарушитель пояснил, что увидел на улице Билибина припаркованную Toyota Carina, хозяин которой оставил ключи в замке зажигания. Дверь была незаперта. Недолго думая, он сел в машину и поехал на ней кататься.

Однако далеко ему не удалось уехать: на 3-м километре Вилюйского тракта пьяный водитель врезался в Subaru Forester.

Фото: ГИБДД Якутии

Фото: ГИБДД Якутии

На этом его приключения закончились. Мужчину задержали. Алкотестер показал 0,95.

На угонщика составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения.

Проводится проверка.

Фото: ГИБДД Якутии

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