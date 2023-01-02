В Якутске сотрудники ГИБДД спасли пьяную женщину

Фото: УГИБДД по Якутии

1 января около 9 часов вечера сотрудники ГАИ спасли пьяную замерзающую женщину, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время несения дежурства, гаишники на улице Ойунского увидели пьяного человека, который шел и падал. На улице стоял сильный мороз, температура была около -45 градусов.

Фото: УГИБДД по Якутии

Оказалось, что это была женщина лет 40-50 с признаками обморожения на руках и лице.

— Даже посадить ее в салон автомобиля было непросто, так как руки и ноги так замерзли, что гнулись с трудом, — говорится в сообщении.

Сразу вызвали скорую помощь. Но женщина не смогла пояснить, куда и куда шла. Инспекторы помогли ей забраться в в машину скорой помощи.

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