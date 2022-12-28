Якутия готовится к 100-летию гражданской авиации России

Фото: "Полярные авиалинии"

В 2023 году исполнится 100 лет отечественной гражданской авиации. В Якутии планируется чествовать ветеранов отрасли и открыть крупные аэровокзальные комплексы, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Оргкомитет по подготовке к юбилею возглавил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Он подчеркнул, что отметить такую дату важно, потому что гражданская авиация является важной составляющей транспортной системы России и Якутии.

«Для Якутии с ее огромными расстояниями и отсутствием круглогодичных наземных путей она важна вдвойне. До некоторых населенных пунктов мы можем добраться только на воздушных судах, на которых мы также доставляем жизненно необходимые грузы», – сказал он.

В 2023 году состоится открытие здания аэровокзалов в поселках Сангар и Хандыга, а также в Нерюнгри. Планируется присваивать имена основоположников гражданской авиации объектам ФКП «Аэропорты Севера».

Справка «КП»:

Датой рождения советской авиации считается 9 февраля. В этот день 1923 было издано постановление о создании Совета по гражданской авиации при Главном управлении Рабоче-крестьянского красного воздушного флота. В 2023 году столетие этого события будут отмечать по всей стране.

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