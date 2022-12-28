В Якутии пульмонологическому отделению республиканской больницы присвоили имя погибшей от коронавируса медсестры

Фото: ЯСИА

28 декабря пульмонологическому отделению Якутской республиканской клинической больницы присвоили имя старшей медицинской сестры, отличника здравоохранения РФ и республики Сарданы Егоровой, сообщает ЯСИА.

Медицинский персонал больницы и близкие почтили память Сарданы Егоровой и возложили цветы к мемориальной доске.

«Сардана Никандровна в течение 34 лет проработала в республиканской клинической больнице. Она ценой жизни самоотверженно выполнила профессиональный долг. Все коллеги и пациенты помнят ее как высококлассного специалиста», – сказал главный врач Якутской республиканской клинической больницы Николай Васильев.

Он напомнил, что с начала пандемии коронавируса медики работали два года, не покидая стен отделения.

«Они поистине герои. За это время мы спасли многих людей, я благодарен всему коллективу», — подчеркнул главврач.

Сардана Егорова ушла из жизни 30 октября 2020 года от осложнений коронавируса. Указом президента РФ она посмертно награждена орденом Пирогова за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусом.

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