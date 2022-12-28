Айсену Николаеву вручили подарок от народных мастеров Якутии

Фото: пресс-центр Минкультуры Якутии

В Якутии подвели итоги Года культурного наследия народов России на сцене Театра оперы и балета. В рамках церемонии министр культуры Юрий Куприянов вручил подарок главе республики Айсену Николаеву, сообщает пресс-центр ведомства.

Юрий Куприянов отметил, что в этом году область народного искусства Якутии получила новый толчок для развития. За это художники благодарны лично главе республики, поэтому от имени народных мастеров Айсену Николаеву передали подарок – 7 кукол в традиционных костюмах, изображающих национальный танец осуохай.

Фото: пресс-центр Минкультуры Якутии

Автором композиции «Оһуохайдьыттар» является мастер народных художественных промыслов Агафья Колесова, которая в своем шедевре использовала полимерную глину, текстиль, конский волос, кожу и дерево.

Кроме вручения государственных наград, зрители увидели премьеру первой национальной оперы-олонхо «Нюргун Боотур».

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