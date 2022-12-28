В полицию Якутска пришли сдаваться обманутые мошенниками пенсионеры

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В Якутске на днях на контрольно-пропускной пункт МВД по Якутии по улице Дзержинского подошла пожилая супружеская пара, сообщает пресс-служба ведомства.

При себе у них были документы и рюкзак с вещами и продуктами питания. Старики попросили пропустить их в 11 кабинет к следователю по особо важным делам Якименко.

Полицейские объяснили, что в этом здании нет 11 кабинета, как и следователя по фамилии Якименко, и вообще, следственные органы располагаются по другому адресу.

Пенсионеры объяснили, что не смогли погасить денежный займ в течение 3 рабочих дней и пришли сдаваться на арест на трое суток. При этом пожилой мужчина стал просить отпустить больную жену, говоря, что готов сам «понести наказание» за просроченный долг по займу.

После разбирательств выяснилось следующее. Оказалось, что мужчина действительно в свое время оформил быстрый займ, но вскоре его погасил.

Но в эти дни к нему стали настойчиво звонить различные «следователи по особо важным делам» и слать СМС угрожающего характера. Мошенники писали, что займ не погашен полностью, к остатку начислились пени и сейчас долг составляет около 50 000 рублей.

Вся поступающая информация была похожа на шантаж. Пенсионерам угрожали, что если они не погасят долг и не позвонят «следователю Якименко», который работает в МВД республики по улице Дзержинского в несуществующем 11 кабинете, то через три рабочих дня заемщика и его супругу «арестуют» на 3 дня.

У пожилой четы не оказалось требуемой суммы, поэтому испуганные старики решили добровольно подойти к грозному «следователю Якименко».

Пожилых людей успокоили и полицейский помог им заблокировать подозрительные номера телефонов, а также уведомил о них компетентные службы.

«Эта история завершилась благополучно, но по данной схеме могут обмануть и вас. Поэтому, уважаемые жители республики, не верьте подобным сообщениям и телефонным звонкам!», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полиция, а уж тем более следователи по особо важным делам не занимаются материалами, подпадающими под гражданско-правовые отношения. А все вопросы при наличии задолженностей стоит решать со службой судебных приставов или непосредственно с банками при личном посещении.

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