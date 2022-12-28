Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

Министерство здравоохранения Якутии опубликовало график работы медицинских организаций в выходные дни с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

ПОЛИКЛИНИКИ

Участковые врачи (терапевты, педиатры, врачи общей практики): прием ежедневно без выходных с 09:00 до 18:00 часов.

Вызов врача на дом — с 9 до 17 часов.

Единый контакт-центр здравоохранения — 122.

ТРАВМПУНКТЫ

Детское отделение — прием круглосуточно без выходных.

Адрес: педиатрический центр Национального центра медицины, Сергеляхское шоссе, дом 2.

Телефон для справок: 39-50-35.

Взрослое отделение — прием круглосуточно без выходных.

Адрес: улица Петра Алексеева, 64/1.

Телефон для справок: 43-20-30.

ЯКУТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

Неотложная помощь — круглосуточно без выходных.

Адрес: улица Свердлова, 17.

Телефон для справок: 50-07-07.

РБ№2-ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Прием проводится круглосуточно без выходных.

Адрес: улица Петра Алексеева, 83а.

Телефон для справок: 50-75-00.

ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

Отделение неотложной наркологической помощи — прием проводится круглосуточно без выходных.

Адрес: улица Богдана Чижика, 33/2.

Телефон для справок: 21-00-64.

СТОМАТОЛОГИЯ

Якутский специализированный стоматологический центр

Неотложная помощь (острая боль и т.д) — с 9 до 15 часов.

Адрес: улица Свердлова, 3/2.

Телефоны для справок:

Регистратура детского отделения — 31-66-90, 32-78-02. Регистратура взрослого отделения — 32-65-75, 32-79-01.

Телефон «Горячей линии» — 31-66-09.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Круглосуточно, без выходных.

Телефон: 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).

Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МИНЗДРАВА ЯКУТИИ

122 (круглосуточно, без выходных).

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