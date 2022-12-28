Фото: пресс-служба Минздрава Якутии
Министерство здравоохранения Якутии опубликовало график работы медицинских организаций в выходные дни с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
Участковые врачи (терапевты, педиатры, врачи общей практики): прием ежедневно без выходных с 09:00 до 18:00 часов.
Вызов врача на дом — с 9 до 17 часов.
Единый контакт-центр здравоохранения — 122.
Детское отделение — прием круглосуточно без выходных.
Адрес: педиатрический центр Национального центра медицины, Сергеляхское шоссе, дом 2.
Телефон для справок: 39-50-35.
Взрослое отделение — прием круглосуточно без выходных.
Адрес: улица Петра Алексеева, 64/1.
Телефон для справок: 43-20-30.
Неотложная помощь — круглосуточно без выходных.
Адрес: улица Свердлова, 17.
Телефон для справок: 50-07-07.
Прием проводится круглосуточно без выходных.
Адрес: улица Петра Алексеева, 83а.
Телефон для справок: 50-75-00.
Отделение неотложной наркологической помощи — прием проводится круглосуточно без выходных.
Адрес: улица Богдана Чижика, 33/2.
Телефон для справок: 21-00-64.
Якутский специализированный стоматологический центр
Неотложная помощь (острая боль и т.д) — с 9 до 15 часов.
Адрес: улица Свердлова, 3/2.
Телефоны для справок:
Регистратура детского отделения — 31-66-90, 32-78-02. Регистратура взрослого отделения — 32-65-75, 32-79-01.
Телефон «Горячей линии» — 31-66-09.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Круглосуточно, без выходных.
Телефон: 03 (со стационарных телефонов), 103 (с сотовых телефонов).
Также скорую помощь можно вызвать по Единому номеру вызова экстренных служб 112.
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МИНЗДРАВА ЯКУТИИ
122 (круглосуточно, без выходных).
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