В Якутии подвели итоги Года матери

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Якутии 2022 год прошел под знаком 100-летия ЯАССР и Года матери. Подведены итоги года, сообщает пресс-служба ведомства республики.

Министр труда Елена Волкова вручила государственные награды республиканского и федерального уровня 35 активистам общественных организаций и учреждений.

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

Она выразила благодарность всем, кто внес за вклад в реализацию мероприятий Года матери. Глава ведомства добавила, что заложенные в этом году новые меры поддержки материнства и детства получат развитие уже в Год труда. Всего в 2022 году было принято 16 нормативно-правовых акта, в том числе 5 законов республики и 4 указа Главы Якутии.

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