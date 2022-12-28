В Якутске при столкновении автобуса и машины пострадал ребенок

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Днем 27 декабря в Якутске на улице Интернациональной произошло ДТП, где пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
44-летняя водитель на Toyota Voxy не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 43-летнего водителя.
В результате ДТП восьмилетняя девочка — пассажир Toyota Voxy получила травму руки, ее госпитализировали.
Мать ребенка рассказала, что в момент аварии девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Женщина признала, что не справилась с рулевым управлением.
Оба водителя были трезвы, травм не получили. По факту ДТП проводится проверка.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.