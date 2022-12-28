В Якутске при столкновении автобуса и машины пострадал ребенок

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 27 декабря в Якутске на улице Интернациональной произошло ДТП, где пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

44-летняя водитель на Toyota Voxy не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом ПАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП восьмилетняя девочка — пассажир Toyota Voxy получила травму руки, ее госпитализировали.

Мать ребенка рассказала, что в момент аварии девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Женщина признала, что не справилась с рулевым управлением.

Оба водителя были трезвы, травм не получили. По факту ДТП проводится проверка.

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