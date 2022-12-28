Якутский борец Владимир Егоров признан лучшим спортсменом Македонии в 2022 году

Фото: «Спорт Якутии»

27 декабря в Скопье, столице Республики Македония, состоялась церемония награждения лучших спортсменов года, сообщает «Спорт Якутии».

Лучшим спортсменом года македонцы выбрали чемпиона Европы по вольной борьбе, якутянина Владимира Егорова. Также Федерация спортивной борьбы Северной Македонии также стала лучшей спортивной федерацией, во многом благодаря успехам якутского борца.

Фото: «Спорт Якутии»

Напомним, на прошлой неделе в Якутии также выбрали лучшего спортсмена года. И здесь первенство также завоевал Владимир Егоров.

Владимир Егоров — 27-летний борец вольного стиля, уроженец села Бетюн Амгинского района. В 2015 году получил гражданство Македонии, чтобы выступать за сборную этой страны. В 2018 году завоевал бронзовую медаль международного турнира на приз А.В. Медведя. В 2019 году стал бронзовым призером чемпионата Европы. 30 марта 2022 года в Венгрии он впервые стал чемпионом Европы по вольной борьбе.

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