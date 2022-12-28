«Отец года». В Якутии мужчина привлек в качестве закладчика свою собственную дочь-подростка

Фото: прокуратура Якутии

Житель поселка Айхал Мирнинского района предстанет перед судом за покушение на сбыт наркотиков и привлечение к этому своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает прокуратура Якутии.

Как считает следствие, обвиняемый вырастил дома девять кустов конопли и сделал из них марихуану. Чтобы сбывать наркотики и оборудовать «закладки», он привлек свою несовершеннолетнюю дочь. Однако, план по распространению наркотиков не удалось осуществить, так как их задержала полиция.

Также мужчина обвиняется в подделке проездных документов и получении более 500 тысяч рублей в счет компенсации проезда и провоза багажа. Дело направлено в суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.