Плановые отключения света, воды и газа в Якутске на 28 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 28 декабря, в ряде районов Якутска прервется подача электроэнергии, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Билибина, 12/4; «Белое озеро» частично, Марха частично, Покровский тракт, 10 км, СОТ «Юннат», ул. П. Осипенко, 12/1, СОТ «Пламя»;

09.30 – 13.30 – ул. Кальвица, 26/1-32/3, ул. К. Цеткин, 6-20, ул. Пекарского, 2-10;

13.30 – 16.30 – ул. Г. Титова, 12, ул. Воинская, 2, 10/1, Ильинка, 1/1.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении:

- холодного и горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 – 46 квартал: ул. Халтурина, 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского, 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова, 20, 22, 22/1, 24;

- горячего водоснабжения:

09.30 – 12.00 – 202 мкр., корп. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 24.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об:

- отключении газоснабжения:

08.00 – 12.30 – 1-я База, 21, 19, 2-я База, 10, 10а, ООО «Верона», ООО «Судоходная компания», АО «Якутпромторг», ИП Иванов, ИП Рожин, ИП Шигабудинов;

13.30 -17.30 – ООО «Хотой», ул. Дзержинского, 80, к. 1, 80, к. 2, ИП Павлов, АО «ЯХК», ГАУ «Технопарк», ЦО «Гавайи»;

- снижении давления подача газа:

08.30 – 12.00 – ул. Тихонова, 41.

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