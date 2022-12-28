В Якутии выявлено 58 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 28 декабря в Якутии обнаружено 58 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 57 случаях.

В Якутске зарегистрирован 31 случай, в Усть-Майском, Жиганском, Сунтарском, Хангаласском, Алданском, Намском, Нерюнгринском, Мирнинском, Олекминском, Таттинском – от 1 до 7 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 1 221 исследование на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 704 201 тест.

Госпитализировано 4 человека, выздоровело 147 якутян.

Первым компонентом привиты 706 443 человека, 98,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 192 907 человек, или 76% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.