В Якутске прошла торжественная церемония закрытия Года культурного наследия

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутске торжественно закрыли Год культурного наследия народов России. Церемония прошла в Театре оперы и балета – завершилась она национальной оперой «Ньургун Боотур».

«Нам якутянам, этот год стал особенно близок и важен, потому что Якутия – родная земля для многих народов. 129 национальностей живут здесь в мире и согласии. Символично, что год совпал со 100-летним юбилеем нашей республики», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, год для России оказался непростым, но якутяне «черпали силу и вдохновение в духовных ценностях». Также Николаев напомнил, что следующий год уже объявлен Годом педагога и наставника.

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