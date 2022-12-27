В Якутии увеличили грузоподъемность ледовой переправы через Алдан

Фото: Упрдор «Вилюй»

В Якутии увеличили грузоподъемность ледовой переправы через реку Алдан. С 27 декабря автозимник на трассе Р-504 «Колыма» способен пропускать машины весом до 30 тонн.

Ранее схожим образом была повышена грузоподъемность на автозимнике Хатассы — Павловск через реку Лена – сначала до 15, потом до 20 тонн. А вот долгожданный автозимник Якутск — Нижний Бестях через Лену власти обещают открыть только после Нового года – в Упрдор «Вилюй» полагают, что это произойдет ориентировочно 5 января.

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