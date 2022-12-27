Якутия передала новогодние подарки военным в зоне СВО

Фото: оперштаб Якутии

Власти Якутии передали в зону СВО новогодние подарки для мобилизованных бойцов. Всего республика передала 15 тонн подарков, завернутых по коробкам – военным отправили якутский чай, варенье, мед, консервы и сладости.

«Получил видео от наших ребят, которые уже получили посылки. Они передают искренние слова благодарности всем якутянам за поддержку и внимание», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

В Донецком опорном пункте, через который якутяне получают посылки с родины, рассказали, что доставляют подарки бойцам прямо на марше. Все посылки каждому бойцу обещают передать до Нового года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.