В Верхоянском районе Якутии бухгалтер бюджетного учреждения похитила у государства около 700 тысяч рублей

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В Верхоянском районе прокуратура и полиция провели проверку соблюдения бюджетного законодательства и законодательства об оплате труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Выяснилось, что бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Верхоянского района» использовала свое служебное положение для мошенничества.

Женщина начислила себе зарплату в размере более 476 тысяч рублей и отпускные более 202 тысяч рублей, как работнику бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования. При этом она не имела каких-либо трудовых отношений с этой организацией.

После этого она положила эти деньги на свой банковский счет и позже распорядилась ими по своему усмотрению.

В отношении бухгалтера возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и мошенничества в крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ход его расследования на контроле прокуратуры.

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