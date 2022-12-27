В Якутии объявили конкурс на логотип Года труда в республике

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Минтруд республики объявил конкурс на разработку логотипа Года Труда, сообщает пресс-служба ведомства.

В конкурсе имеют право принять участие физические и юридические лица в возрасте от 18 лет, а также авторские коллективы.

На конкурс можно выставить не более трех работ. По желанию автора на рассмотрение жюри наряду с основным логотипом может быть представлен вариант на якутском языке.

Заявки с материалами необходимо направить на электронную почту rcsz_mt@gov14.ru с 26 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Подведение итогов и определение победителя состоится 17 января 2023 года.

Подробно с условиями конкурса, с формой заявки и согласием на обработку данных можно ознакомиться здесь.

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