В Якутии осудили афериста, обманувшего 18 человек по ложным объявлениям

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уроженец Верхневилюйска признан виновным в мошенничестве и краже, сообщает прокуратура Якутии.

Аферист с мая по декабрь 2020 года размещал в интернете объявления о продаже и доставке горюче-смазочных материалов, мяса, бытовой техники, мебели. Объявления были заведомо ложные, ничего подсудимый доставлять не собирался.

Но люди клюнули на низкие цены и переводили ему деньги, после чего он просто скрывался или игнорировал покупателей. Всего доказано 18 эпизодов мошенничества, ущерб составил 212 тысяч рублей.

Также мужчина вместе с сообщниками путем восстановления сим-карты потерпевшего получил доступ к его банковскому счету и украл более 86 тысяч рублей, переведя деньги себе на карту.

Мошенник был приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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