В Якутии 18 предприятий получат субсидию на приобретение сухого молока

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Якутии 18 перерабатывающих предприятий получат субсидию на приобретение сухого молока. С такой инициативой в этом году выступил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

26 декабря на совещании с главами муниципалитетов глава кабмина проверил, как исполнено данное им поручение.

Министр сельского хозяйства Александр Атласов доложил, что в бюджете республики на 2023 год предусмотрена государственная поддержка в размере 51,2 миллиона рублей.

По итогам конкурсного отбора получателями субсидии определены 18 пищевых перерабатывающих предприятий. Это предприятия Ленского, Верхоянского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Олекминского, Томпонского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Вилюйского, Сунтарского, Нюрбинского, Амгинского районов, а также города Якутска.

Таким образом, если раньше производством молочной продукции из сухого молока занимался только Якутский Гормолзавод, то теперь таких предприятий станет больше по всей республике.

Как проинформировали в Минсельхозе, объем производства местной продукции должен повыситься на 15-20%, прирост составит 1086 тонн. На столько же процентов повысится выручка предприятий.

Средняя себестоимость произведенной молочной продукции из сухого молока составит 63,3 рублей/кг. Стоимость реализации молочной продукции колеблется от 75 до 90 рублей. В конечном итоге рентабельность продукции составит до 20-30%.

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