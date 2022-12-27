На Окружном шоссе Якутска установили комплекс фотовидеофиксации ПДД

Окружное шоссе Якутска. Фото: KP.RU

На Окружном шоссе установлен стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, сообщает Управтодор Якутии.

Отмечается, что стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установлен на Окружном шоссе, 34 для обеспечения и профилактики безопасности дорожного движения.

— Разрешенная скорость движения автотранспорта на данном участке автодороги составляет 60 км/час — напоминает Управление.

Окружное шоссе является самым крупным объектом дорожно-транспортной инфраструктуры в Якутске. Дорога имеет четыре полосы с общей протяженностью 4,2 километра.

В настоящее время в республике установлено 126 приборов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 114 стационарных комплексов, 12 – мобильных.

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