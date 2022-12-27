«Угрожала жизни и здоровью детей». В Якутске оштрафовали подрядчика по строительству детских площадок

Фото: прокуратура Якутии

Прокуратура города Якутска провела проверку по сообщению в СМИ и соцсетях о нарушениях при установке детских игровых комплексов.

В рамках муниципального контракта, заключённого между МКУ «Главстрой» и предприятием, подрядчик обязался до 31 октября обустроить и провести капитальный ремонт дворовых территорий с установкой детских игровых комплексов, по адресам: Курашова, Ломоносова, Короленко, Лермонтова.

При этом, как отмечает прокуратура, игровое оборудование изготовлено только 1 ноября. А по ряду адресов детские горки, информационные таблички (пиктограммы), а также ограждения на детских площадках не установлены.

Кроме того, паспорта, выданные игровым комплексам, не соответствуют установленному регламенту. Более того, распиленное полотно горки по улице Курашова, 29/1 представляло угрозу жизни и здоровью детей.

В отношении подрядчика было заведено дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 1,5 млн рублей и поручили устранить все нарушения.

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