Жителя Якутии будут судить за убийство матери своей гражданской жены

Фото: прокуратура Якутии

38-летний уроженец Вилюйского района предстанет перед судом за убийство матери своей подруги, сообщает прокуратура Якутии.

Конфликт произошел в начале октября 2022 года. Как часто бывает, обвиняемый выпил и начал ругаться с матерью своей сожительницы. После чего схватил нож и нанес удары руками и ножом по голове женщины. Раненая 58-летняя женщина скончалась на месте.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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