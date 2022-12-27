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НовостиПроисшествия27 декабря 2022 1:58

Жителя Якутии будут судить за убийство матери своей гражданской жены

Трагедия произошла в октябре 2022 года в Жиганске
Михаил ГОРОХОВ
Фото: прокуратура Якутии

Фото: прокуратура Якутии

38-летний уроженец Вилюйского района предстанет перед судом за убийство матери своей подруги, сообщает прокуратура Якутии.

Конфликт произошел в начале октября 2022 года. Как часто бывает, обвиняемый выпил и начал ругаться с матерью своей сожительницы. После чего схватил нож и нанес удары руками и ножом по голове женщины. Раненая 58-летняя женщина скончалась на месте.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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