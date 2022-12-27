Отключения света, воды и газа в Якутске на 27 декабря

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Во вторник, 27 декабря, в ряде районов Якутска прервется подача электроэнергии, воды и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключении электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Жатайская, 4-23, ул. Дачная, 35-58, ДСК «Труд», ул. Якутская, 15-45/1, СОТ «Энергия», ул. Гольминка, 6-6/2, ул. Тускул, ул. Хатын – Чаран, 17/1, 17/2, ул. Три Сосны, 54/4-102/5, Вилюйский тракт, 5 км, 3/38, ул. Пушкина, 28, ул. Гоголя, 34-67, ул. Маяковского, 50-84, ул. Кулачикова-Элляя, СОТ «Ветеран», Покровский тракт, 6 - 7 км, СОТ «Нива», ул. Автодорожная, 50/6 - 59/7, Старопокровский тракт, 2-15, Хатын-Юряхское шоссе, 6 км, ул. Набережная, 14, ул. Ярославского, ул. Озёрная.

09.30 – 12.00 – ул. Бекетова, 26-87, ул. Винокурова, 70-79, ул. Притузова, 29-53, ул. Сосновая, 26-59, Вилюйский тракт, 3 км, 57/3, Вилюйский тракт, 4 км, ул. Макаренко, 5-7, ДСПК «Прогресс», 10.

09.30 – 13.00 – ул. Интернациональная, 3.

09.30 – 14.00 - ул. Якутская, 2-37, ул. Я. Петерса, 2, 3а-11, пер. Энтузиастов, 4/1, 10, Маганский тракт, 16/1, ул. Котельная (газовая) "Учур": вахта 205871; ГУП "Агротехнология", КНС Маганский тракт, 2 км, кот. СМУ 16, ТП СМУ 16 (АО Т/э); КНС СМУ 16, ул. О. Кошевого, 34 (д/с №61), 57 (кот. Деткомбинат АО Т/э), ул. Березовая, 11 (п-ка и стационар Як.гор.б-цы) - 30, Маганский тракт, 2 км кооп. «Спутник», д. 6 (общ), д.3, ГУ "Респ.соц-реаб. центр для несовершеннолетних", ЦТП "Племобъединение" кот. Райпо (ввод №2 с Л-3), склад Сластена, магазины фирмы "Марха", База Северовосточных эл. сетей, ул. Заречная, 6 (кот. АО Т/э), 6-28, ул. Сосновая, 2, 10, ул. Лесная, 3-28/3, ул. Молодежная, 3-31/1, ул. Заречная, 6-34, ул. Амгинская, 7, 9, пер. Футбольный, 4, ул. Подгорная, 1, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 33/2, пер. Сосновый, 3, 5, ул. Северная, 6, ул. Интернациональная, 17-55, ул. Ойунского, 14, 18, 24, ул. Новоподгорная, 3, 15, 19 ул. Заводская, 19/1-19/6, ул. Луговая, с 4 по 26, ул. Северная, с 1 по 14, ул. Курганная, 5, 14 ул. Советская, 6 (почта), 8-28, 40, 50, 23, 42, ул. Майская, 2, ул. Октябрьская, 8-17, ул. Интернациональная, 2-40, ул. Ойунского, 4, 6, ул. О. Кошевого, 20 -74, ул. Телефонистов, 3, 2, 1/1, 2а, ул. Мостовиков, 6-9, ул. Есенина, 10б, Следственный изолятор СИЗО №1: деж. 204485; пер. Заозерный, 3, 5, 7, 8, ул. Строда, 8, ул. Озерная, ул. Советская, 6-27, ул. Луговая, ул. Дзержинского, 1, 5/1, ул. Черская, ул. Бабушкина, 4г-13, ул. 50 лет Советской Армии, 25/3, 27, 27/1, 29.

09.30 – 15.00 – ул. Три Сосны, 31-122/5, Вилюйский тракт, 5 км, 33/38, 6 км.

10.00 – 14.00 - пер. Индигирский, ул. Б. Озеро, ул. Школьная, п. Газовиков, ул. Горная, ул. Алтайская, ул. Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Набережная, ул. Можайского, 43-63, ул. Маганская, ул. Комарова, ул. О. Кошевого, 1-36, ул. Березовая, пер. Березовый, ул. Строда, 8, ул. Озерная, ул. Лесная, 1/3, Маганский тракт, 2 км "Спутник-2".

ЯТЭЦ предупреждает об отключении горячего водоснабжения:

09.00 – 12.00 - кварталы: А, Б, 57: ул. Ярославского, 3/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 9, 9/1, 9А, 11, 5/1, 13, 13А (Центр технического творчества), 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1, 19/2, 21(шк. №26), 27(Детск. школа искусств №1), ул. Чернышевского, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2 (д/с №16 "Золотинка"), 10, КНС, 12, 12/1, 12/2 (Д/к №10 Туллукчаан"), 12/3, 9д/к №9 Якутяночка), 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1, ул. Аммосова, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 5 с др.,6, 6/1, 6/2, 9, ул. Кирова, 14, ул. Курашова, 1/1, 2, ул. Хабарова, 2, ул. Ленина, с 15 по 21 с др., ул. Аммосова, 8, ул. Ярославского, с 14 по 22 с др.

09.00 – 17.00 – ул. Можайского, 17/5, 17/6, 17/11, 17/4, ул. Кузьмина, 10, 13/2, 15/2, 13/1, 15/1, 17, 20, 22, 14, 16/1, 18а, 18/1, 20/1, 22/1, 24/2, 24/3, 22/2, 26/4, 26/3, 28/3, 24/1, 26.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30 – 11.30 - 17 квартал (снижение давления подачи газа).

08.30 – 12.30 - ДСК «Лена» 21 частный дом.

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