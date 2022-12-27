В Якутии выявлено 57 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 27 декабря в Якутии обнаружено 57 новых случаев коронавирусной инфекции,, сообщается в телеграм-канале вице-премьера республики Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о случаях.

В Якутске зафиксировано 29 случаев, в Жиганском, Чурапчинском, Усть-Майском, Хангаласском, Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Сунтарском, Ленском, Мирнинском, Олекминском, Среднеколымском районах – от 1 до 5 случаев.

За сутки лаборатории республики провели 696 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 702 980 тестов.

За последние сутки госпитализированы 9 человек, выздоровели 80 якутян.

Первым компонентом привиты 706 258 человек, или 98,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 192 881 человек, или 76% от количества лиц, у кого наступил срок. Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.