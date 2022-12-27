В Якутске задержали вымогателя и похитителя телевизора

Фото: KP.RU

В Сайсарском округе Якутска полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в вымогательстве и грабеже, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Недавно в городскую полицию обратился житель Якутска, который рассказал, что знакомый вымогает у него 230 тысяч рублей. Вымогатель ранее договорился с потерпевшим, что тот поедет на заработки в Хангаласский район. Мужчина пояснил, что потом его планы изменились и он решил не ехать.

Это рассердило агрессора, он встретил мужчину на улицу и силой усадил в машину. Там он предъявил свои претензии, а потом отобрав телефон и все наличные деньги в размере около 10 тысяч рублей, высадил из машины. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «вымогательство».

После задержания выяснилось, что подозреваемый также причастен к грабежу другого мужчины. В один из дней он распивал с ним алкоголь, а потом силой отобрал телевизор и ушел с ним домой. Также было заведено дело по статье «грабеж».

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