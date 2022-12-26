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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:50

Полиция Якутии выяснила подробности массового побоища школьников в Нюрбе

В массовой драке, к счастью, обошлось без тяжелых ранений
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: МВД Якутии

Фото и видео: МВД Якутии

Якутская полиция установила всех зачинщиков и участников массовой драки в Нюрбе. Она произошла еще 19 декабря, позже видео появилось в сети – на кадрах видно, как толпа молодых людей, школьников, устроила массовые разборки «стенка на стенку».

В ходе расследования полицейские опросили 28 учащихся местных школ. По предварительным данным, конфликт разгорелся «на бытовой почве».

Сейчас со школьникам проводится профилактическая работа. В полиции отметили, что инцидент окончился относительно благополучно – никто серьезно не пострадал и за медпомощью не обращался.

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