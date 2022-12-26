В Якутии за этот год родилось больше мальчиков, чем девочек

Фото: правительство Якутии

В Якутии за этот год родились 11292 детей. Мальчиков с начала года прибавилось чуть больше, чем девочек: 5 812 мальчиков против 5 480 девочек. Сегодня, в канун завершения Года матери, в якутском Перинатальном центре прошла очередная торжественная выписка новорожденных.

Сегодня из Перинатального центра выписались девять малышей. Сегодняшняя выписка не подтверждает общую тенденцию: на семь девочек приходится всего два мальчика. Молодых мам поздравил заместитель министра труда Афанасий Постников поздравил рожениц и вручил им сертификаты на целевой капитал «Дети столетия».

Отметим, что капитал «Дети столетия» ранее было решено продлить еще на пять лет. Демографические меры важны на фоне того, что в эти годы численность женщин детородного возраста будет снижаться из-за демографической ямы 90-х годов.

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