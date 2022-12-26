В Якутии рабочие с помощью крана вытащили из оврага лося

Фото и видео: sakhahunter

В Якутии рабочие на лесозаготовке спасли лосенка, который провалился в яму для заготовки леса. Животное не просто свалилось в овраг, но и застряло под бревнами. При этом оно отчаянно отбивалось от попыток людей помочь ему.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что рабочие, в конце-концов, прибегли к погрузчику леса. Краном они вытащили несколько бревен, после чего аккуратно обхватили самого лося и вытащили из оврага. Спасенное животное благополучно сбежало в лес – по словам рабочих, там его уже ждало семейство.

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